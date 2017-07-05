Президент «Урала»: Система видеоповторов нагнетала лишний ажиотаж на Кубке конфедераций
Источник: ТАССКомментарии
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не поддерживает введение системы видеоассистента рефери (VAR), которая была протестирована на Кубке конфедераций.
«Я не поддерживаю систему видеоповторов, ничего она такого не сделала, нагнетался лишний ажиотаж. Даже в финальном матче Кубка конфедераций все кричали судье сходить и посмотреть повтор, в результате чего игра останавливалась. Я бы ввел видеоповторы только в плане взятия ворот - пересек мяч линию или нет», - сказал Иванов.
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