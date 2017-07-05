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Антуан Гризманн: Я не мог уйти из «Атлетико» в ситуации, когда клубу запретили покупать новых игроков

Источник:  RMCКомментарии

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн объяснил свое решение остаться в мадридской команде. 

- Главная причина моего решения остаться в «Атлетико» – запрет на трансферы. Команда никогда так сильно не нуждалась во мне, как сейчас, и я почувствовал, что должен остаться. Было бы некрасиво уйти в такой момент. 

Что будет следующим летом? Если честно, я пока не знаю. Следующий сезон я проведу в «Атлетико», а дальше будет видно. Глупо обсуждать то, что может произойти только через год.

Правда ли, что я звонил Моуринью, чтобы сообщить об отказе? Нет, это неправда. Я принял решение, сообщил его клубу- и на этом все, - рассказал Гризманн.

Напомним, наибольшую заинтересованность в покупке французского нападающего этим летом проявлял «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что английский клуб был готов заплатить за футболиста свыше ста миллионов евро.

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