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Минпромторг разрешил продавать алкоголь по паспорту болельщика

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выпустило приказ, по которому во время чемпионата мира по футболу летом 2018 года алкоголь будет продаваться по предъявлению паспорта болельщика (FAN ID).

Эту идею активно лоббировали производители пива, в том числе - спонсоры чемпионата мира. Необходимость изменения правил продажи алкоголя на стадионах они мотивировали тем, что многие российские болельщики остерегаются брать с собой паспорта. Кроме того, большинство иностранных болельщиков, которые приедут на чемпионат мира в Россию, просто не имеют такого опыта. В то время как для получения паспорта болельщика предоставляется та же информация, что содержится в паспорте, включая фотографию. Этого достаточно для того, чтобы подтвердить личность для покупки алкогольных напитков и повысить безопасность на стадионах.

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