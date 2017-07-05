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Азаренко обыграла Веснину на Уимблдоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко пробилась в третий круг Уимблдонского турнира.

Сегодня белорусская теннисистка нанесла поражение россиянке Елене Весниной.

Матч продолжался 1 час и 38 минут.

Весниной ни разу не удалось взять подачу соперницы, в то время как Виктория реализовала три брейк-поинта. В третьем раунде Азаренко сразится с британкой Хизер Уотсон.

Уимблдон (Великобритания) 
Турнир WTA 
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов 
Женщины
Одиночный разряд 
Второй круг

Матч

Веснина Е. (Россия) - Азаренко В. (Белоруссия) - 3:6, 3:6

Место и дата

05 июля 13:30, , Онлайн-трансляция

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