Азаренко обыграла Веснину на Уимблдоне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко пробилась в третий круг Уимблдонского турнира.
Сегодня белорусская теннисистка нанесла поражение россиянке Елене Весниной.
Матч продолжался 1 час и 38 минут.
Весниной ни разу не удалось взять подачу соперницы, в то время как Виктория реализовала три брейк-поинта. В третьем раунде Азаренко сразится с британкой Хизер Уотсон.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Веснина Е. (Россия) - Азаренко В. (Белоруссия) - 3:6, 3:6
Место и дата
05 июля 13:30, , Онлайн-трансляция
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