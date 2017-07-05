«Зенит» предложил 20 миллионов евро за игрока «Спортинга» Руиса

Как сообщает издание Diario de Noticias, «Зенит» предложил «Спортингу» 20 миллионов евро за полузащитника Алана Руиса.



Португальский клуб отклонил первое предложение, так как рассчитывает выручить за 23-летнего футболиста не менее 30 миллионов. При этом в контракте у аргентинца прописаны отступные в 60 миллионов евро.



В прошлом сезоне Руис сыграл в 26 матчах, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.

