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«Зенит» предложил 20 миллионов евро за игрока «Спортинга» Руиса

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Как сообщает издание Diario de Noticias, «Зенит» предложил «Спортингу» 20 миллионов евро за полузащитника Алана Руиса.

Португальский клуб отклонил первое предложение, так как рассчитывает выручить за 23-летнего футболиста не менее 30 миллионов. При этом в контракте у аргентинца прописаны отступные в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Руис сыграл в 26 матчах, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.

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