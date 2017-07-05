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Бавин перешел из «Зенита-2» в «Урал»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Полузащитник «Зенита-2» Юрий Бавин стал игроком «Урала», сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

23-летний футболист находился в «Урале» на просмотре и сыграл в составе клубе шесть матчей во время сбора.

Напомним, в сезоне-2016/17 Бавин сыграл за вторую команду сине-бело-голубых 34 матча в ФНЛ и отличился одним забитым мячом.

За основную команду «Зенита» полузащитник провел одну игру в премьер-лиге против московского «Динамо» в мае 2016-го.

Ранее Бавин выступал за португальский «Униан Лейрия», в составе которого сыграл 27 встреч и забил три гола. 23-летний футболист – воспитанник московского ЦСКА.

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