Российские биатлонисты разбились на группы и отправились на сборы

С 5 июля мужская и женская сборные России по биатлону начали тренировочные сборы в Австрии, Эстонии и Финляднии.

Мужская сборная разбилась на две группы под руководством Владимира Брагина и Андрея Падина.



Первая группа тренируется в финском Контиолахти. В нее вошли Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Тимофей Лапшин, Александр Печенкин, Алексей Слепов, Максим Цветков, Алексей Корнев, Петр Пащенко и Александр Бабчин.

Группа Андрея Падина проводит сборы в Обертиллиахе (Австрия), ее составили Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин, Эдуард Латыпов, Александр Дедюхин, Александр Поварницын, Семен Сучилов.

Тем временем лидеры мужской сборной России олимпийские чемпионы Антон Шипулин и Алексей Волков тренируются по индивидуальному графику. Их сборы проходят в эстонском Отапе с 23 июня по 11 июля.

Женская сборная не стала разделяться на большое количество групп: почти все биатлонистки, претендующие на место в сборной, проходят тренировочные сборы под руководством Сергея Коновалова, Николая Загурского и Михаила Девятьярова в Отапе с 5 по 25 июля. В состав сборной вошли: Екатерина Юрлова, Дарья Виролайнен, Екатерина Шумилова, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Анна Никулина, Ольга Якушова, Галина Нечкасова, Анна Щербинина, Ирина Услугина (Трусова), Татьяна Акимова (Семенова), Екатерина Зубова, Евгения Павлова и Виктория Сливко.

До этого российские биатлонисты тренировались в немецком Рупольдинге с 8 по 27 июня, а биатлонистки - в словенской Поклюке с 7 по 26 июня.

Напомним, что ближайшими крупными турнирами станут чемпионат и первенство России по летнему биатлону пройдут в Чайковском, которые пройдут с 9 по 24 августа.