Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина3:6, 3:6Азаренко
Теннис  Маррэй- : -Браун
Теннис  Надаль- : -Янг
Теннис  Бемельманс0:1Медведев
Футбол  ЦСКА- : -Виторул
Волейбол  Россия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Российские биатлонисты разбились на группы и отправились на сборы

Анна Портных
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

С 5 июля мужская и женская сборные России по биатлону начали тренировочные сборы в Австрии, Эстонии и Финляднии.

Мужская сборная разбилась на две группы под руководством Владимира Брагина и Андрея Падина.

Первая группа  тренируется в финском Контиолахти. В нее вошли Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Тимофей Лапшин, Александр Печенкин, Алексей Слепов, Максим Цветков, Алексей Корнев, Петр Пащенко и Александр Бабчин.

Группа Андрея Падина проводит сборы в Обертиллиахе (Австрия), ее составили Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин, Эдуард Латыпов, Александр Дедюхин, Александр Поварницын, Семен Сучилов.

Тем временем лидеры мужской сборной России олимпийские чемпионы Антон Шипулин и Алексей Волков тренируются по индивидуальному графику. Их сборы проходят в эстонском Отапе с 23 июня по 11 июля.

Женская сборная не стала разделяться на большое количество групп: почти все биатлонистки, претендующие на место в сборной, проходят тренировочные сборы под руководством Сергея Коновалова, Николая Загурского и Михаила Девятьярова в Отапе с 5 по 25 июля. В состав сборной вошли: Екатерина Юрлова, Дарья Виролайнен, Екатерина Шумилова, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Анна Никулина, Ольга Якушова, Галина Нечкасова, Анна Щербинина, Ирина Услугина (Трусова), Татьяна Акимова (Семенова), Екатерина Зубова, Евгения Павлова и Виктория Сливко.

До этого российские биатлонисты тренировались в немецком Рупольдинге с 8 по 27 июня, а биатлонистки - в словенской Поклюке с 7 по 26 июня.

Напомним, что ближайшими крупными турнирами станут чемпионат и первенство России по летнему биатлону пройдут в Чайковском, которые пройдут с 9 по 24 августа. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Дмитрий Хомуха: Тошич был бы в любом случае полезен ЦСКА
Футбол
Леонид Слуцкий: «Халл Сити» не может подписать российских игроков, так как их зарплаты слишком высоки (видео)
Футбол
Фабио Капелло: В России я не мог толком донести свои мысли до игроков
Бокс
Умар Кремлев: Алоян хочет бой с Гонсалесом. Поединок может пройти в Москве
все новости