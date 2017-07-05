«Урал» подписал полузащитника Бавина
Источник: ФК «Урал»Комментарии
«Урал» подписал долгосрочный контракт с центральным полузащитником Юрием Бавиным, сообщается на официальном сайте клуба.
23-летний хавбек является воспитанником футбольной школы ЦСКА.
В августе 2014 года стал игроком португальского клуба «Униан Лейрия».
В февраля 2016 года Бавин вернулся в Россию, заключив контракт с «Зенитом». В сезоне-2015/16 он выступал за «Зенит-2», где провел 11 матчей в первенстве ФНЛ. В том же сезоне дебютировал в РФПЛ в главной команде клуба из Петербурга, выйдя на замену в гостевом матче против «Динамо». В минувшем сезоне Бавин продолжил выступать в «Зените-2», где провел 34 матча первенства ФНЛ и забил один мяч.
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