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Трансфер Шмейхеля в «МЮ» зависит от решения Де Хеа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает The Sun, руководство «Лестера» готово отпустить голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля в «Манчестер Юнайтед».

Согласно источнику, «красные дьяволы» также заинтересованы в приглашении игрока, однако, ситуация зависит от Давида Де Хеа, который раздумывает над переездом в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что «сливочные» отказались от приглашения вратаря из-за высоких требований английского клуба. СМИ уверяют, что «МЮ» требовал за Де Хеа 80 млн евро.

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