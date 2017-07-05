Трансфер Шмейхеля в «МЮ» зависит от решения Де Хеа

Как сообщает The Sun, руководство «Лестера» готово отпустить голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля в «Манчестер Юнайтед».

Согласно источнику, «красные дьяволы» также заинтересованы в приглашении игрока, однако, ситуация зависит от Давида Де Хеа, который раздумывает над переездом в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что «сливочные» отказались от приглашения вратаря из-за высоких требований английского клуба. СМИ уверяют, что «МЮ» требовал за Де Хеа 80 млн евро.