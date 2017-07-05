Евсеев перешел из «Зенита-2» в «Урал»
Источник: ФК «Урал»Комментарии
Полузащитник «Зенита-2» Алексей Евсеев стал игроком «Урала», сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.
23-летний футболист в ближайшее время присоединится к команде на сборе в Словении.
Напомним, в сезоне-2016/17 Евсеев сыграл за вторую команду сине-бело-голубых 28 матчей в ФНЛ и забил восемь голов.
За основную команду «Зенита» полузащитник провел десять матчей в премьер-лиге и Кубке России.
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