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Бунгу-Коло покинул «Химки» в связи с истечением срока контракта

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Химок», подмосковный клуб покинул нападающий Нобел Бунгу-Коло в связи с окончанием срока соглашения.

Напомним, французский игрок перебрался в подмосковную команду в 2016 году.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ баскетболист провел 27 игр, в которых в среднем набирал 7,3 очка, делал 3,4 подбора и 0,5 передачи.

Добавим, что «Химки» в сезоне-2016/17 дошли до финала Лиги ВТБ, где уступили московскому ЦСКА, но при этом завоевали путевку в Евролигу, а в Кубке Европы завершили выступление на стадии 1/4 финала.

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