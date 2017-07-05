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Леонид Федун: Всегда выступал за то, чтобы были преференции для доморощенных игроков

Источник:  ТАССКомментарии

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в отечественном футболе.

«Я всегда выступал за то, чтобы были преференции для доморощенных игроков, но все будет зависеть от их количества. Мне не нравится схема «10 легионеров плюс 15 россиян». Я бы сказал, что надо начинать с «8+17», а потом ежегодно снижать его, «7+18» и так далее до «5+20.

Надо внимательно посмотреть на опыт регулирования футбольного рынка в Китае, который ввел лимит на легионеров и специальные выплаты, если они приобретаются. Уверен, что через 4-5 лет Китай войдет в пятерку-шестерку ведущих футбольных держав мира», – цитирует функционера ТАСС.

Напомним, лимит в России действует по схеме «6+5», что предполагает выход на поле шести легионеров. Лимит «10+15» в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.

Добавим, что переход на лимит на легионеров в заявке с сезона-2018/19 предусматривается в «Стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года».

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