Мигель Данни: Счастлив быть частью «Славии», это новый вызов в моей карьере

Полузащитник «Славии» Мигель Данни рассказал о переходе в чешский клуб в своем инстаграме.

– Теперь официально, я игрок «Славии». Я очень счастлив быть частью этого клуба, это новый вызов в моей карьере. Поехали! – написал Данни в инстаграме.

Напомним, ранее «Славия» объявила, что Данни стал игроком чешской команды.

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. За это время он провел 173 матча в чемпионате России и забил 53 гола.

В сезоне-2016/17 «Славия» стала чемпионом Чехии и будет выступать в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.

