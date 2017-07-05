Мигель Данни: Счастлив быть частью «Славии», это новый вызов в моей карьере
Источник: InstagramКомментарии
Полузащитник «Славии» Мигель Данни рассказал о переходе в чешский клуб в своем инстаграме.
– Теперь официально, я игрок «Славии». Я очень счастлив быть частью этого клуба, это новый вызов в моей карьере. Поехали! – написал Данни в инстаграме.
Напомним, ранее «Славия» объявила, что Данни стал игроком чешской команды.
Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. За это время он провел 173 матча в чемпионате России и забил 53 гола.
В сезоне-2016/17 «Славия» стала чемпионом Чехии и будет выступать в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.
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