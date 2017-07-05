Владимир Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии

Тренер по физподготовке хоккейной сборной Белоруссии Владимир Буре находится в тяжелом состоянии в одной из американских клиник после перенесенного инсульта, сообщает «Прессбол».

По данным издания, 66-летний специалист был госпитализирован две недели назад, около суток он пребывал в коме.

Владимир Буре - известный в прошлом пловец, отец хоккеистов Павла и Валерия Буре.

В качестве тренера по физподготовке он работал в «Ванкувере» и «Нью-Джерси», в начале 2010-х занимал пост вице-президента ХК ЦСКА. С начала 2015 года Буре-старший начал сотрудничать с белорусской Федерацией хоккея, отвечая за физподготовку национальной, молодежной и юношеской сборных республики.



