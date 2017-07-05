«МЮ» предложил за Морату 80 млн евро, но получил отказ
Источник: Goal.comКомментарии
Руководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.
Как сообщает Goal, «красные дьяволы» предложили за игрока сборной Испании 80 млн евро, но «сливочные» ответили отказом. Согласно источнику, «бланкос» планируют выручить с продажи своего воспитанника 90 млн евро.
Ранее сообщалось, что сам Мората намерен перебраться на «Олд Траффорд» этим летом, и уже заявил об этом наставнику «Реала» Зинедину Зидану. Французский специалист пытался переубедить игрока, но тот остался непреклонен.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически