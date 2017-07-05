«Ростов» арендовал полузащитника «Челси»

Полузащитник «Челси» Жосимар Кинтеро на правах аренды перешел в «Ростов».



Об этом сообщает официальный сайт донского клуба.

- Я очень рад, для меня это совершенно новый опыт. Теперь я буду играть на серьезном уровне, это вызов для меня. Перед переходом я разговаривал с Кристианом Нобоа, он сказал, что «Ростов» станет хорошим опытом для моего развития. Я буду много работать, чтобы получить возможность играть. Поэтому я здесь, - приводит слова Кинтеро официальный сайт «Ростова».



20-летний Кинтеро является воспитанником академии «Барселоны». В 2013 году он перешел в «Челси» и выступал за молодежную команду этого клуба. В сезоне 2015/16 стал победителем юношеской Лиги чемпионов УЕФА. Игрок молодежной сборной Эквадора.



Футболист уже присоединился к «Ростову» на сборе, который проходит в Австрии.

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