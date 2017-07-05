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Хавбек ЦСКА Ефремов проведет еще один сезон в «Оренбурге»

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, хавбек армейцев Дмитрий Ефремов, который минувший сезон провел на правах аренды в «Оренбурге», продолжит выступления за этот клуб.

Отмечается, что сегодня стороны подписали новое соглашение, которое рассчитано до окончания сезона-2017/18.

Напомним, в минувшем сезоне РФПЛ Ефремов принял участие в 20 матчах (10 в основном составе) и забил один гол. 

Добавим, что «Оренбург» грядущий сезон начнет в ФНЛ.

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