Хавбек ЦСКА Ефремов проведет еще один сезон в «Оренбурге»

Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, хавбек армейцев Дмитрий Ефремов, который минувший сезон провел на правах аренды в «Оренбурге», продолжит выступления за этот клуб.

Отмечается, что сегодня стороны подписали новое соглашение, которое рассчитано до окончания сезона-2017/18.

Напомним, в минувшем сезоне РФПЛ Ефремов принял участие в 20 матчах (10 в основном составе) и забил один гол.

Добавим, что «Оренбург» грядущий сезон начнет в ФНЛ.

Таблица трансферов РФПЛ