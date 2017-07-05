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Коэнтрау вернулся в чемпионат Португалии

Источник:  ФК «Спортинг»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Спортинга», состав лиссабонского клуба пополнил защитник «Реала» Фабио Коэнтрау.

Отмечается, что игрок сборной Португалии, который ранее выступал за «Бенфику», проведет в команде следующий сезон на правах аренды.

Минувший сезон 29-летний футболист провел в составе «Монако». В январе защитник вернулся в мадридскую команду, но так и не сумел выиграть место в основе.

Добавим, что контракт Коэнтрау с «Реалом» истекает летом 2019 года.

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