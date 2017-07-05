Коэнтрау вернулся в чемпионат Португалии
Источник: ФК «Спортинг»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Спортинга», состав лиссабонского клуба пополнил защитник «Реала» Фабио Коэнтрау.
Отмечается, что игрок сборной Португалии, который ранее выступал за «Бенфику», проведет в команде следующий сезон на правах аренды.
Comunicado sobre @Fabio_Coentrao.— Sporting CP (@Sporting_CP) 5 июля 2017 г.
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Минувший сезон 29-летний футболист провел в составе «Монако». В январе защитник вернулся в мадридскую команду, но так и не сумел выиграть место в основе.
Добавим, что контракт Коэнтрау с «Реалом» истекает летом 2019 года.
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