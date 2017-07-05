Максим Карпов: Доволен, как для меня разрешилась проблемная ситуация с «Динамо»

Нападающий СКА Максим Карпов поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

- Пока что, наверное, еще не до конца осознал – все произошло совсем недавно. Но, безусловно, доволен тем, как для меня разрешилась проблемная ситуация с бывшим клубом.

- Тренерский штаб вам уже знаком. Знаете ли кого-то из команды?

- Думаю, с адаптацией проблем не возникнет. Работал в «Динамо» и в сборной с Олегом Знарком и Харийсом Витолиньшем, с их требованиями знаком, так что все должно быть в порядке. Коллектив в целом будет новый, но с командой, думаю, быстро познакомлюсь, тем более, что с некоторыми ребятами пересекались в сборной.

- Предсезонная подготовка уже стартовала. Как считаете, готовы к ней?

- Да, тренировался в межсезонье, готовился, думаю, что числа 7-8 уже буду в Петербурге. Чувствую себя хорошо.

- В Петербурге вы уже бывали не раз.

- В Питере постоянно полные трибуны, в такой атмосфере всегда приятно играть. С городом пока не знаком, но возможность все осмотреть ещё обязательно представится. Ну а от сезона жду, конечно, только побед вместе с командой, - приводит слова Карпова официальный сайт СКА.

Напомним, 5 июля Карпов подписал контракт с петербургским клубом. Соглашение рассчитано на один год. Ранее игрок стал неограниченно свободным агентом.

Прошлый сезон Карпов провел в московском «Динамо», в составе которого провел 55 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 23 (13+10) очка.

В плей-офф Кубка Гагарина Карпов сыграл 10 матчей и набрал 5 (5+0) очков.