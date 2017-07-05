Андрей Кареев: Жалко детишек, которые начинают заниматься хоккеем в Новокузнецке

Новичок «Салавата Юлаева» вратарь Андрей Кареев, являющийся воспитанником новокузнецкого хоккея, прокомментировал решение об исключении «Металлурга» из КХЛ.

- Это печальная новость для города, болельщиков, - сказал Кареев. - Жалко детишек, которые только начинают заниматься в Новокузнецке. Они остались без большого хоккея, без КХЛ. Но ничего, я надеюсь, что в будущем «Металлург» снова попадет в состав участников КХЛ и все наладится.

- В момент исключения «Металлурга» вы еще находились в клубе. Какие эмоции в этот момент испытывали?

- Как-то все неожиданно случилось, у меня было опустошение.

- На тот момент вы думали о том, что вас обменяют? Может быть, знали, что идут какие-то переговоры?

- После сезона Сергей Олегович Зиновьев занимался моим вопросом. Я просто ждал решения и все.