Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина3:6, 3:6Азаренко
Теннис  Маррэй- : -Браун
Теннис  Надаль- : -Янг
Теннис  Бемельманс6:4, 6:2, 3:5Медведев
Футбол  ЦСКА- : -Виторул
Волейбол  Россия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Кареев: Жалко детишек, которые начинают заниматься хоккеем в Новокузнецке

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Новичок «Салавата Юлаева» вратарь Андрей Кареев, являющийся воспитанником новокузнецкого хоккея, прокомментировал решение об исключении «Металлурга» из КХЛ.

- Это печальная новость для города, болельщиков, - сказал Кареев. - Жалко детишек, которые только начинают заниматься в Новокузнецке. Они остались без большого хоккея, без КХЛ. Но ничего, я надеюсь, что в будущем «Металлург» снова попадет в состав участников КХЛ и все наладится.

- В момент исключения «Металлурга» вы еще находились в клубе. Какие эмоции в этот момент испытывали?
- Как-то все неожиданно случилось, у меня было опустошение.

- На тот момент вы думали о том, что вас обменяют? Может быть, знали, что идут какие-то переговоры?
- После сезона Сергей Олегович Зиновьев занимался моим вопросом. Я просто ждал решения и все.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА договорился с защитником РобинсономЦСКА достиг договоренности с защитником Мэтом Робинсоном, ранее выступавшим за московское «Динамо».Максим Карпов: Доволен, как для меня разрешилась проблемная ситуация с «Динамо»Нападающий СКА Максим Карпов поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Официально: Карпов стал игроком СКАНападающий Максим Карпов продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт армейцев.«Витязь» учит слово контендер«Витязь» учит слово контендер«4 на 4» — знаете, что это такое в сегодняшней истории «Витязя»? Формула успеха легионеров!Юшкевич, Лещев и Власов вошли в тренерский штаб ЦСКАПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович представил команде новый тренерский штаб.«Динамо» на распутье. Кто из игроков бело-голубых останется в родном клубе«Динамо» на распутье. Кто из игроков бело-голубых останется в родном клубеВсе игроки «Динамо» получили статус неограниченно свободных агентов. Что они выберут – уйти или остаться? Разбираемся в ситуации…Майк Кинэн: Задача «Куньлуня» – стать одной из лучших команд КХЛГлавный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн заявил, что задача команды в предстоящем сезоне - не только выйти в плей-офф КХЛ, но и стать одной из лучших команд лиги.Кокарев перешел в «Салават Юлаев»«Салават Юлаев» заключил соглашение с бывшим нападающим московского «Динамо» Денисом Кокаревым.«Магнитка» проведет предсезонный сбор в баварских АльпахМагнитогорский «Металлург» представил план предсезонной подготовки.Виктор Шалаев: Галимов отлично вписывается в концепцию команды СкабелкиГенеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев прокомментировал подписание контракта с бывшим нападающим московского «Динамо» Анселем Галимовым.«Авангард» подписал нападающего Галимова«Авангард» заключил контракт на два года с нападающим Анселем Галимовым.«Сибирь» согласовала контракт с нападающим Сопиным«Сибирь» договорилась с нападающим Алексеем Сопиным о подписании однолетнего контракта.Скривенс подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»Уфимский «Салават Юлаев» заключил контракт с канадским голкипером Беном Скривенсом.«Салават Юлаев» подписал Кокарева, Скривенса и Федорова. Таблица переходов КХЛ«Салават Юлаев» подписал Кокарева, Скривенса и Федорова. Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.КХЛ присвоила статус неограниченно свободных агентов 42 игрокам «Динамо»КХЛ сделала официальный комментарий по поводу присвоения 42 игрокам московского «Динамо» статуса неограниченно свободных агентов.День в истории: Александру Радулову исполнился 31 год!День в истории: Александру Радулову исполнился 31 год!Сегодня, 5 июля исполняется 31 год двукратному чемпиону мира, форварду «Далласа» Александру Радулову.Ковальчук останется в КХЛ еще на один сезонНападающий Илья Ковальчук решил остаться в КХЛ еще на один сезон, сообщил в своем твиттере американский журналист New York Post Ларри Брукс.Филатов перезаключил контракт с «Ладой», «Нефтехимик» расторг соглашение с АльшевскимКак сообщает пресс-служба КХЛ, нападающий Никита Филатов подписал новое соглашение с «Ладой», рассчитанное на один год.«Кинэна позвали для победы в Кубке Гагарина!». Мощное заявление босса «Куньлуня»«Кинэна позвали для победы в Кубке Гагарина!». Мощное заявление босса «Куньлуня»Обозреватель «Советского спорта» задал несколько вопросов председателю Совета директоров китайского клуба КХЛ Билли Нгоку.Босс «Куньлуня»: Через четыре года за нашу команду в КХЛ будут играть только китайские хоккеистыПредседатель Совета директоров «Куньлуня» Билли Нгок рассказал о планах развития китайского хоккея в ближайшие годы.
Футбол
«МЮ» предложил за Морату 80 млн евро, но получил отказ
Хоккей
Владимир Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии
Хоккей
Официально: Карпов стал игроком СКА
Футбол
«Урал» подписал защитника сборной Армении
все новости
Металлург Нк
Металлург Нккалендарьстатистика
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Андрей Кареев
Андрей Карееввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ВХЛ
ВХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости