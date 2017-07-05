Станислав Черчесов: Акинфеев? Нужно поддержать человека либо вообще эту тему не затрагивать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре Игоря Акинфеева в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2).

«Мы не обсуждали с ним эту тему, потому что иногда лучше промолчать. Потом наступит определенный день, когда мы поговорим об этом. Хотя, на мой взгляд, надо просто эту ситуацию проанализировать и забыть, двигаться дальше.

А что касается его высказывания после игры, то его тоже можно понять. На мой взгляд, не надо зацикливаться на этом. Сейчас нужно поддержать человека либо вообще эту тему не затрагивать. Сглаз? Это просто стечение обстоятельств», – цитирует специалиста RT.