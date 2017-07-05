«Оренбург» арендовал защитника «Тосно» Никитина

Защитник «Тосно» Денис Никитин на правах аренды перешел в «Оренбург».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

20-летний защитник в сезоне-2016/17 провел семь матчей в ФНЛ. Ранее Никитин выступал за курский «Авангард», а также за молодежные команды «Локомотива» и ЦСКА.

«Тосно» в сезоне-2017/18 впервые в своей истории сыграет в РФПЛ, а «Оренбург» по итогам переходных матчей премьер-лиги с хабаровским СКА отправился в ФНЛ.