Станислав Черчесов: В раздевалке я увидел команду, которая выложилась без остатка и была полностью опустошена

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих чувствах после вылета с домашнего Кубка конфедераций.

«Были две фазы расстройства. Первая – прямо на поле. Ребята испытывали чувство досады от того, что не удалось добиться поставленной задачи. Ну а вторая была уже в раздевалке. Увидел команду, которая выложилась без остатка и была полностью опустошена. Мы зашли туда вместе с Мутко. Я поблагодарил и успокоил коллектив. Виталий Леонтьевич тоже нашел пару слов. Я сказал ребятам, что 30 дней с ними пролетели как один день.

Уже из гостиницы кто-то улетал, кто-то оставался в Казани. С теми, кто не уехал, пообщались по пять минут, поблагодарили за турнир. В принципе, мы всегда на связи. После кубка и я звонил некоторым, чтобы решить определенные вопросы, и мне звонили за советом. Контакт не прерывается, хотя мы стараемся людей не тревожить. Все-таки они находятся в расположении своих команд. Сейчас они должны сконцентрироваться на клубных задачах», – цитирует Черчесова RT.