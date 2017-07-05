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«Реал» объявил о переходе защитника мадридского «Атлетико»

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Сумма трансфера, а также другие детали сделки не разглашаются, однако, отмечается, что соглашение 19-летнего футболиста рассчитано на 6 лет.

Ранее сообщалось, что переход игрока обойдется «бланкос» в 24 млн евро. При этом «Реал» выплатит «Атлетико» еще 2 млн евро, чтобы сохранить добрые отношения между клубами.

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