Эменике перешел в «Олимпиакос» (фото)
Источник: ФК «Олимпиакос»Комментарии
Экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике стал игроком «Олимпиакоса». Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.
О деталях сделки не уточняется. Ранее СМИ сообщали, что трансфер игрока обойдется красно-белым в 2 млн евро.
Παίκτης του Θρύλου ο Εμενίκε! https://t.co/R3uB9xA9eC #olympiacos #transfer #welcome #emenike #welcomemmanuel @E29EMENIKE pic.twitter.com/Etx5Ve2wLZ— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 5 июля 2017 г.
Напомним, последним клубом нападающего был «Фенербахче», за которой нигериец провел в минувшем сезоне 27 официальных матчей (8 голов и 5 результативных передач).
При этом многие источник распространили информацию о возможном возвращении Эмменике в «Спартак».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически