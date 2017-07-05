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Эменике перешел в «Олимпиакос» (фото)

Источник:  ФК «Олимпиакос»Комментарии

Экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике стал игроком «Олимпиакоса». Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.

О деталях сделки не уточняется. Ранее СМИ сообщали, что трансфер игрока обойдется красно-белым в 2 млн евро.

Напомним, последним клубом нападающего был «Фенербахче», за которой нигериец провел в минувшем сезоне 27 официальных матчей (8 голов и 5 результативных передач).

При этом многие источник распространили информацию о возможном возвращении Эмменике в «Спартак».

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