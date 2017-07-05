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Виталий Мутко: Черчесов переступил бы через разногласия, если бы Денисов был незаменимым

Источник:  «Московский комсомолец»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал отсутствие Игоря Денисова в заявке сборной России на домашнем Кубке конфедераций.

Ранее сообщалось, что хавбек «Локомотива», будучи игроком московского «Динамо», повздорил с нынешним наставником национальной команды Станиславом Черчесовым, который на тот момент руководил столичным клубом.

«Особый разговор. Дело не в каких-то разногласиях с тренером, поверьте, Станислав Саламович – тот человек, который переступил бы через это, если футболист был бы незаменимым», – цитирует Мутко «Московский комсомолец».

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