Официально: ПАОК арендовал Мака

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак на правах аренды перешел в ПАОК.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

Напомним, Мак перешел в «Зенит» из ПАОКа летом 2016 года. В составе петербургской команды словак провел 17 матчей в РФПЛ, в которых забил четыре мяча, а также забил один гол в восьми встречах Лиги Европы.

ПАОК в сезоне-2016/17 занял четвертое место в чемпионате Греции и попал в третий квалификационный раунд Лиги Европы.