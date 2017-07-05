«Барыс» продлил контракт с Сен-Пьером и расстался с Бойдом
Источник: ХК «Барыс»Комментарии
«Барыс»
официально сообщил
о
продлении контракта с нападающим
Мартином Сен-Пьером.
Соглашение рассчитано на один год. В «Барысе» 33-летний форвард выступает последние два года. Ранее он играл за «Нефтехимик» и «Медвешчак».
В минувшем сезоне на его счету 31 (11+20) очко в регулярном сезоне и 6 (3+3) в 10 матчах плей-офф.
В свою очередь форвард Дастин Бойд, который провел в команде последние шесть сезонов покидает «Барыс».
Ранее сообщалось, что он перейдет в московское «Динамо».
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