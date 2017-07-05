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«Барыс» продлил контракт с Сен-Пьером и расстался с Бойдом

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

«Барыс» официально сообщил о продлении контракта с нападающим Мартином Сен-Пьером. 

Соглашение рассчитано на один год. В «Барысе» 33-летний форвард выступает последние два года. Ранее он играл за «Нефтехимик» и «Медвешчак».

В минувшем сезоне на его счету 31 (11+20) очко в регулярном сезоне и 6 (3+3) в 10 матчах плей-офф.

В свою очередь форвард Дастин Бойд, который провел в команде последние шесть сезонов покидает «Барыс».

Ранее сообщалось, что он перейдет в московское «Динамо».



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