Элвер Рахимич: У Гончаренко Тошич играл активно. Причина ухода не в этом

Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич высказал свое мнение об уходе Зорана Тошича.

«Потеря любого игрока такого уровня всегда бьет по команде, и в данном случае уход Зорана может плохо сказаться на игре армейцев. Уверен, что причина ухода – не в отношении главного тренера к Тошичу.

Он играл у Гончаренко на фланге, и я не помню, чтобы были какие-то проблемы. Зоран – универсальный игрок, способный адаптироваться под любую схему, и он всегда приносил пользу команде, поэтому все эти разговоры не имеют под собой никакой почвы.