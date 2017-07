Яп Стам продлил контракт с «Редингом» до 2019 года (фото)

Голландский специалист Яп Стам продолжит работу в качестве наставника «Рединга». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что новое соглашение, под которым 44-летний тренер поставил подпись, рассчитано до 2019 года.

STAM SIGNS! Jaap, Andries and Said all commit until 2019. Sometimes, there simply aren't enough @CarabaoUK cans... https://t.co/HrX6KAaVoW pic.twitter.com/Z9UHl11lIh