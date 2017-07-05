Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина3:6, 3:6Азаренко
Теннис  Маррэй6:3, 1:1Браун
Теннис  Надаль- : -Янг
Теннис  Бемельманс6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3Медведев
Футбол  ЦСКА1 : 1Вииторул
Волейбол  Россия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Яп Стам продлил контракт с «Редингом» до 2019 года (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голландский специалист Яп Стам продолжит работу в качестве наставника «Рединга». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что новое соглашение, под которым 44-летний тренер поставил подпись, рассчитано до 2019 года.

Напомним, Стам возглавил «Рединг» в 2016 году. В минувшем сезоне команда попала в финал плей-офф за право выхода в АПЛ, где уступила клубу «Хаддерсфилд Таун» в серии пенальти (0:0, 3-4 пен.).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Наставник «Хаддерсфилда»: Выход в АПЛ – сродни сказкеГлавный тренер «Хаддерсфилда» Дэвид Вагнер сравнил со сказкой выход своей команды в английскую премьер-лигу.Вальверде возглавил «Барселону», Габулов приехал в сборную, победы Весниной и Кравчука. Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.«Хаддерсфилд» обыграл «Рединг» и вышел в АПЛФутболисты «Хаддерсфилда» в серии пенальти переиграли «Рединг» в финале плей-офф «Чемпионшипа», второго по силе дивизиона чемпионата Англии, и вышли в премьер-лигу.«Рединг» обыграл «Фулхэм» и вышел в финал борьбы за путевку в АПЛВ ответном матче полуфинала плей-офф за попадание в английскую премьер-лигу «Фулхэм» обыграл «Рединг» со счетом 1:0.«Рединг» могут не допустить в премьер-лигуРуководство премьер-лиги может не допустить в элиту «Рединг», если команда добьется права на повышения в классе по итогам сезона в чемпионшипе, сообщает The Telegraph.Защитника «Лидса» дисквалифицировали за прыжок на голову соперникаЗащитник «Лидс Юнайтед» Лиам Купер был дисквалифицирован на шесть матчей за агрессивное поведение во время матча 39-го тура Чемпионшипа с «Редингом» (0:1). Об этом говорится на официальном сайте ассоциации футбола Англии.«Челси» трудоустроит Слуцкого в Англии. Где окажется русский тренер?«Челси» трудоустроит Слуцкого в Англии. Где окажется русский тренер?Лондонский «Челси» всячески помогает экс-тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому найти свое место в Англии.«Рединг» подписал Матча и Оксфорда«Рединг» объявил об аренде двух игроков, начинавших сезон в АПЛ. Это полузащитник Джордон Матч и защитник Рис Оксфорд.«Рединг» подписал защитника «Ливерпуля»Защитник «Ливерпуля» Тьягу Илори заключил соглашение с «Редингом». Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.Жозе Моуринью: Такие уверенные победы очень важны для создания атмосферыГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Редингом» в матче 1/32 Кубка Англии (4:0).«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рединг» в матче 1/32 финала Кубка Англии«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рединг» в матче 1/32 финала Кубка АнглииФутболисты «Манчестер Юнайтед» разгромили «Рединг» в матче 1/32 финала (третьего раунда) Кубка Англии со счетом 4:0.Руни забил 249-й гол и догнал Чарльтона в списке лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед»Руни забил 249-й гол и догнал Чарльтона в списке лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни на седьмой минуте кубкового матча с «Редингом» открыл счет во встрече точным ударом в дальний угол.Жозе Моуринью: Швайнштайгер может начать матч против «Рединга» с первых минутГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что все еще рассчитывает на 32-летнего немецкого полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера.Стам может возглавить «Суонси»Бывший защитник сборной Нидерландов Яп Стам может возглавить английский «Суонси», сообщает Telegraaf.nl.Нападающий «Арсенала» Перес пропустит полтора месяца из-за травмыФорвард «Арсенала» Лукас Перес пропустит шесть недель из-за травмы голеностопа.Карл Дженкинсон: Девять месяцев вне игры – это очень тяжелоЗащитник лондонского «Арсенала» Карл Дженкинсон, пропустившей девять месяцев из-за травмы, вчера вышел на матч Кубка английской лиги с «Рендингом».«Арсенал» обыграл «Рединг» благодаря дублю Окслейда-ЧемберленаМатч 1/8 финала Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Редингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Арсенала».«Рединг» заинтересован в защитнике «Манчестер Юнайтед»Защитник «Манчестер Юнайтед» Тайлер Блэккетт может продолжить карьеру в «Рединге». Об интересе к 22-летнему игроку обороны сообщил главный тренер клуба из чемпионшипа Яп Стам.Ван дер Варт может перейти в «Рединг»Бывший полузащитник сборной Голландии Рафаэл ван дер Варт может продолжить карьеру в выступающем во втором по силе дивизионе Англии - «Рединге», сообщает The Sun.«Рединг» подтвердил назначение СтамаБывший защитник «Манчестер Юнайтед», «Милана», «Лацио» и сборной Голландии Яп Стам возглавил «Рединг». Информацию об этом подтвердил официальный сайт английского клуба.
Футбол
Виталий Мутко: Черчесов переступил бы через разногласия, если бы Денисов был незаменимым
Футбол
Эменике перешел в «Олимпиакос» (фото)
Футбол
«Реал» объявил о переходе защитника мадридского «Атлетико»
Футбол
Станислав Черчесов: В раздевалке я увидел команду, которая выложилась без остатка и была полностью опустошена
все новости
Рединг
Редингкалендарьстатистика
Яп Стам
Яп Стамвсе новости