Яп Стам продлил контракт с «Редингом» до 2019 года (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Голландский специалист Яп Стам продолжит работу в качестве наставника «Рединга». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Отмечается, что новое соглашение, под которым 44-летний тренер поставил подпись, рассчитано до 2019 года.
STAM SIGNS! Jaap, Andries and Said all commit until 2019. Sometimes, there simply aren't enough @CarabaoUK cans... https://t.co/HrX6KAaVoW pic.twitter.com/Z9UHl11lIh— Reading FC (@ReadingFC) 4 июля 2017 г.
Напомним, Стам возглавил «Рединг» в 2016 году. В минувшем сезоне команда попала в финал плей-офф за право выхода в АПЛ, где уступила клубу «Хаддерсфилд Таун» в серии пенальти (0:0, 3-4 пен.).
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