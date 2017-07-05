Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина3:6, 3:6Азаренко
Теннис  Маррэй6:3, 0:1Браун
Теннис  Надаль- : -Янг
Теннис  Бемельманс6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3Медведев
Футбол  ЦСКА1 : 1Вииторул
Волейбол  Россия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сент-Луис» подписал контракт с Климом Костиным

Источник:  ХК «Сент-Луис Блюз»Комментарии

«Сент-Луис» на своем официальном сайте сообщил о заключении соглашения с российским нападающим Климом Костиным.

Контракт новичка 18-летнего форварда рассчитан на три года.

Напомним, «блюзмены» выбрали Костина под общим 31-м номером на последнем драфте НХЛ.

В минувшем сезоне он провел восемь матчей за московское «Динамо» в КХЛ, девять матчей за «Динамо» (Балашиха) в ВХЛ и один матч за ХК МВД в МХЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Ларионов: Никакого конфликта или обид у Якупова со Знарком не былоИгорь Ларионов: Никакого конфликта или обид у Якупова со Знарком не былоОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у легендарного хоккеиста, а теперь хоккейного агента Игоря Ларионова.День в истории: Александру Радулову исполнился 31 год!День в истории: Александру Радулову исполнился 31 год!Сегодня, 5 июля исполняется 31 год двукратному чемпиону мира, форварду «Далласа» Александру Радулову.Ковальчук останется в КХЛ еще на один сезонНападающий Илья Ковальчук решил остаться в КХЛ еще на один сезон, сообщил в своем твиттере американский журналист New York Post Ларри Брукс.Увидит ли Радулов кошмары от Хичкока? Русский форвард попал к жесткому тренеруУвидит ли Радулов кошмары от Хичкока? Русский форвард попал к жесткому тренеруКорреспондент «Советского спорта» в Далласе рассказывает о новом наставнике Александра Радулова в «Старз» – Кене Хичкоке.Якупов заключил однолетнее соглашение с «Колорадо»Российский нападающий Наиль Якупов заключил однолетнее соглашение с «Колорадо». Об этом сообщает официальный сайт «Эвеланш».«Шипачев, учи английский!» Главные советы для новой звезды «Вегаса»«Шипачев, учи английский!» Главные советы для новой звезды «Вегаса»Тихонов поработал переводчиком, Коскинен – администратором, а Войнов и Зубарев по-разному, но решили не разговаривать с прессой.Вячеслав Быков: Решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпиаду – это неуважение к собственным игрокамБывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал отказ НХЛ отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду 2018 года.Вячеслав Быков: Если у Шипачева не получится в НХЛ, он будет спокоен, что хотя бы попыталсяБывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал переход нападающего Вадима Шипачева в «Вегас».Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у форварда Романа Любимова, который возвращается из «Филадельфии» в ЦСКА.Лу Ламорелло: Не каждый день выпадает возможность приобрести игрока уровня МарлоГенеральный менеджер «Торонто» Лу Ламорелло прокомментировал подписание контракта с нападающим Патрико Марло.Джо Торнтон: Уверен, что Марло останется «акулой» до конца жизниНападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон прокомментировал уход форварда Патрика Марло в «Торонто».Патрик Марло: Было невероятно трудно покинуть «Сан-Хосе»Нападающий Патрик Марло прокомментировал подписание контракта с «Торонто».Александр Радулов: «Даллас» сделал предложение, от которого не хотелось отказыватьсяРоссийский нападающий Александр Радулов прокомментировал свой переход из «Монреаль Канадиенс» в «Даллас Старз».Андрей Марков ведет переговоры с «Филадельфией»Российский хоккеист Андрей Марков ведет переговоры с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».«Радулов вернется к старым грешкам». Канада обсуждает уход русского из Монреаля«Радулов вернется к старым грешкам». Канада обсуждает уход русского из МонреаляИзучаем реакцию фанатов в Северной Америке на то, что Александр Радулов подписал пятилетний контракт с «Далласом» на $31,25 млн.Крутой ковбой. Вся правда о том, как Радулов выбрал не Россию, а штат ТехасКрутой ковбой. Вся правда о том, как Радулов выбрал не Россию, а штат ТехасАлександр Радулов определился со своим будущим, подписав пятилетний контракт с «Далласом».Радулов подписал пятилетний контракт с «Далласом»Нападающий Александр Радулов подписал пятилетний контракт с клубом НХЛ «Даллас Старз», сообщает RT.«Трактор» уступил права на Евгения Кузнецова СКА«Трактор» передал права на нападающего Евгения Кузнецова СКА в обмен на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте клуба из Челябинска.Алексей Касатонов: Постараемся показать болельщикам Кубок СтэнлиПрезидент спортивно-развлекательного квартала «Парк легенд» Алексей Касатонов рассказал, что Кубок Стэнли может быть выставлен на обозрение в столичном Музее хоккея.Голкипер системы «Чикаго» Юханссон стал игроком ЦСКАКак сообщает пресс-служба московского ЦСКА, шведский голкипер Ларс Юханссон заключил контракт с российским клубом.
Футбол
Виталий Мутко: Черчесов переступил бы через разногласия, если бы Денисов был незаменимым
Футбол
Эменике перешел в «Олимпиакос» (фото)
Футбол
«Реал» объявил о переходе защитника мадридского «Атлетико»
Футбол
Станислав Черчесов: В раздевалке я увидел команду, которая выложилась без остатка и была полностью опустошена
все новости
Сент-Луис
Сент-Луискалендарьстатистика
Клим Костин
Клим Костинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости