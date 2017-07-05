«Сент-Луис» подписал контракт с Климом Костиным
Источник: ХК «Сент-Луис Блюз»Комментарии
«Сент-Луис» на своем официальном сайте сообщил о заключении соглашения с российским нападающим Климом Костиным.
Контракт новичка 18-летнего форварда рассчитан на три года.
Напомним, «блюзмены» выбрали Костина под общим 31-м номером на последнем драфте НХЛ.
В минувшем сезоне он провел восемь матчей за московское «Динамо» в КХЛ, девять матчей за «Динамо» (Балашиха) в ВХЛ и один матч за ХК МВД в МХЛ.
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