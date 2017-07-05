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Алексей Сафонов: «Зенит» этим летом потратит не меньше 100 млн евро

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный агент Алексей Сафонов – о трансферной политике «Зенита».

– В контексте грядущих изменений лимита: не поторопился ли «Зенит», купив столько россиян?
– Давайте называть вещи своими именами. Был Митрофанов, пришел Фурсенко. И что дальше? Ушел Данни, но это ладно – суперигрок, отдал все, что мог. Цаллагова хотят отдать туда же – в «Славию». Говорят, Терентьев будет играть в «Зените-2». Мака – в аренду. Есть разговоры, что Лодыгин не подходит новому штабу. По сути, создается новая команда. Представьте, вы, купив клуб, через полгода бы распродавали весь состав и набирали новый. Не слишком ли дорогое это удовольствие? Плюс те клубы, в которые «Зенит» попытается отдать ненужных футболистов, вряд ли потянут финансовые условия. Придется часть зарплаты доплачивать самим.

– Поэтому из статусных покупок у «Зенита» пока только Паредес?
– Подождите, трансферное окно закрывается 31 августа. Сейчас Павон придет, какой-нибудь итальянский защитник. Пять-шесть серьезных футболистов еще возьмут. Не знаю, сколько они покажут на бумаге, но, думаю, «Зенит» летом потратит не меньше 100 млн евро. Фурсенко, кстати, не скрывает, что трансферная кампания еще далеко не закончена.

– А «фэйр-плей»?
– Он считают, что расходы покроют продажи Халка и Витселя.

Зоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛ

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