Алексей Сафонов: Если «Спартак» продолжит в том же духе, конкурентов у «Зенита» не будет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Известный агент Алексей Сафонов – о фаворитах сезона РФПЛ.
– Почему так малоактивны «Спартак» и ЦСКА?
– Думаю, у «Спартака» нет таких финансовых возможностей. Или Федун считает, что раз стали чемпионами, то все хорошо. Но если продолжится такая же селекция, не сомневаюсь, у «Зенита» не будет конкурентов. Тот планирует серьезно закупиться, миллионов на сто. Петкович? Видел его, топ-игроком не назову, остальное покажет время. А что касается ЦСКА, то его менеджмент работает на высоком уровне – живут по средствам. И умудряются почти всегда бороться за чемпионство, попадать в Лигу чемпионов. Думаю, возьмут одного-двух человек, но бешеных трат не будет.
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