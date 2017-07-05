Алексей Сафонов: Новый лимит? Важнее, что сейчас все детские команды одинаковые - носятся здоровые лбы, с паспортами

Известный агент Алексей Сафонов – о том, что влияет на футбол гораздо сильнее лимита.

– Лимит – главное зло?

– Знаете, всем говорю, нет таких критериев, как игрок Сафонова, Петрова, Артемова или Андреева, есть только хороший игрок или плохой. Хороший все равно должен пробиться, хотя искусственно тащить, наверное, тоже не надо. Тут еще вот что надо сказать: бывает, подходишь к тренеру и говоришь: «Возьмите молодого на перспективу. Через год-два сами рады будете». Обычно слышишь в ответ: «Если результат не дам, через год меня самого уволят». В этом тоже большая проблема.



– Но при этом факт: выпускники академий теряет в качестве в последние годы.

– Да, это заметно. Когда мы со школой «Чертаново» только завязывали отношения, всегда говорил, мне без разницы, какое место займет команда – седьмое-восьмое, главное, чтобы было восемь-девять ярких индивидуальностей. А сейчас все команды одинаковые – бегают здоровые лбы, видно, что у кого-то и паспорта подделанные. Чего греха таить – мы это все прекрасно знаем. Если нужны глобальные перемены в футболе, то нужно не с лимита начинать, а с детских тренеров. Если он получается 20 копеек, а остальная часть зарплаты зависит от того, выиграл он турнир или нет, то, как думаете, он команду будет делать или игроков воспитывать? Конечно, первое. Плюс у многих тренеров банально не хватает квалификации.