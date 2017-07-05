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Кузнецова и Младенович вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович стартовали в парном разряде Уимблдона с победы над американкой Николь Меликар и британкой Энн Смит.

Встреча, которая длилась 1 час 10 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2.

За все время игры Светлана и Кристина совершили по одному брейку в каждой из партий, не проиграв ни гейма на своей подаче.

Таким образом, спортсменки вышли во второй круг турнира, где сыграют с представительницами Австралии Моник Адамчак и Сторм Сэндерс.

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