Вячеслав Чанов: Категорически не согласен с мнением, что тульская земля оскудела на таланты

Тренер вратарей «Арсенала» Вячеслав Чанов рассказал о своей работе в тульском клубе.

- С момента вашего перехода из ЦСКА в «Арсенал» прошло полгода, оправдались ли ваши ожидания?

- Пожалуй, да. Я знал куда шел, какая сложная задача стоит перед командой. Честно признаюсь, я был уверен, что мы сможем с ней справиться. Рад, что в итоге все завершилось для нас положительным результатом.

- За такой короткий срок вам удалось вернуть Владимира Габулова в сборную России. Работая с вами, продолжает прибавлять в классе Михаил Левашов. В «Арсенале» есть и перспективные голкиперы.

- Во-первых, хочу сказать, что, судя по отзывам болельщиков, игра и Володи, и Миши им нравится. Значит, мы все делаем правильно. Это также говорит о том, что у нашей команды имеется потенциал. Учитывая, тот факт, что у них за спиной есть Леша Березин и только начинающий свой путь в большом футболе Никита Макеев, я категорически не согласен с теми, кто говорит, что тульская земля оскудела на таланты. Думаю, эти люди не видят этих талантов, они есть, нужно только приложить к ним руку и начать работать.

- В одном из интервью вы сказали, что сильны своими учениками, среди которых Акинфеев и Габулов. Многолетний опыт работы приходит на выручку и сейчас?

- Вы практически ответили на свой вопрос. Огромный стаж помогает в работе с вратарями «Арсенала». Уже есть отработанная программа, благодаря которой видишь, сколько и какие давать нагрузки. Одна из составляющих в том, что тренер участвует в занятиях. Но это не значит, что он должен бить по воротам и прыгать. Он должен показывать, как нужно делать, но не всегда прыгать и бить. Объясню почему. Зачастую, когда ты работаешь с вратарями, не всегда видишь, как они ставят ноги, выполняют прыжки или ставят руки. В тот момент, когда сам выполняешь с ними упражнения, ты волей - не волей зацикливаешься на мяче. На мой взгляд, моя система позволяет увидеть гораздо больше.





