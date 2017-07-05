Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина3:6, 3:6Азаренко
Теннис  Маррэй6:3, 6:2, 6:2Браун
Теннис  Надаль1:0Янг
Теннис  Бемельманс6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3Медведев
Футбол  ЦСКА4 : 2Вииторул
Волейбол  Россия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вячеслав Чанов: Категорически не согласен с мнением, что тульская земля оскудела на таланты

Источник:  ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии

Тренер вратарей «Арсенала» Вячеслав Чанов рассказал о своей работе в тульском клубе.

- С момента вашего перехода из ЦСКА в «Арсенал» прошло полгода, оправдались ли ваши ожидания?
- Пожалуй, да. Я знал куда шел, какая сложная задача стоит перед командой. Честно признаюсь, я был уверен, что мы сможем с ней справиться. Рад, что в итоге все завершилось для нас положительным результатом.

- За такой короткий срок вам удалось вернуть Владимира Габулова в сборную России. Работая с вами, продолжает прибавлять в классе Михаил Левашов. В «Арсенале» есть и перспективные голкиперы.
- Во-первых, хочу сказать, что, судя по отзывам болельщиков, игра и Володи, и Миши им нравится. Значит, мы все делаем правильно. Это также говорит о том, что у нашей команды имеется потенциал. Учитывая, тот факт, что у них за спиной есть Леша Березин и только начинающий свой путь в большом футболе Никита Макеев, я категорически не согласен с теми, кто говорит, что тульская земля оскудела на таланты. Думаю, эти люди не видят этих талантов, они есть, нужно только приложить к ним руку и начать работать.

- В одном из интервью вы сказали, что сильны своими учениками, среди которых Акинфеев и Габулов. Многолетний опыт работы приходит на выручку и сейчас?
- Вы практически ответили на свой вопрос. Огромный стаж помогает в работе с вратарями «Арсенала». Уже есть отработанная программа, благодаря которой видишь, сколько и какие давать нагрузки. Одна из составляющих в том, что тренер участвует в занятиях. Но это не значит, что он должен бить по воротам и прыгать. Он должен показывать, как нужно делать, но не всегда прыгать и бить. Объясню почему. Зачастую, когда ты работаешь с вратарями, не всегда видишь, как они ставят ноги, выполняют прыжки или ставят руки. В тот момент, когда сам выполняешь с ними упражнения, ты волей - не волей зацикливаешься на мяче. На мой взгляд, моя система позволяет увидеть гораздо больше.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛЗоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Агент Кришито: Доменико хочет продлить контракт с «Зенитом»Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д'Амико поделился мнением о положении своего подопечного в клубе.Сычев вернулся в московский «Локомотив»Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев вернулся в московский «Локомотив» и будет выступать за команду ПФЛ «Локомотив-Казанка». Об этом сообщает ТАСС.«И теперь Галицкий с Федуном могут подумать: «А зачем нам академия?»«И теперь Галицкий с Федуном могут подумать: «А зачем нам академия?»Известный агент Алексей Сафонов объясняет, почему в глобальном смысле проблема российского футбола не в количестве иностранцев на поле.Элвер Рахимич: Таких игроков, как Тошич, заменить сложноЭлвер Рахимич: Таких игроков, как Тошич, заменить сложноТренер ДЮСШ ЦСКА поделился своим мнением об уходе Зорана Тошича из команды, а также рассказал, что ждет клуб в ближайшем будущем.Алексей Сафонов: Новый лимит? Важнее, что сейчас все детские команды одинаковые - носятся здоровые лбы, с паспортамиИзвестный агент Алексей Сафонов – о том, что влияет на футбол гораздо сильнее лимита.Алексей Сафонов: Если «Спартак» продолжит в том же духе, конкурентов у «Зенита» не будетИзвестный агент Алексей Сафонов – о фаворитах сезона РФПЛ.Алексей Сафонов: «Зенит» этим летом потратит не меньше 100 млн евроИзвестный агент Алексей Сафонов – о трансферной политике «Зенита».Лимит не про «Зенит». Колонка Сергея МикуликаЛимит не про «Зенит». Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – об изменении формата лимита на легионеров в РФПЛ.Элвер Рахимич: У Гончаренко Тошич играл активно. Причина ухода не в этомТренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич высказал свое мнение об уходе Зорана Тошича.ЦСКА – все равно. Как новый лимит повлияет на жизнь лидеров РФПЛЦСКА – все равно. Как новый лимит повлияет на жизнь лидеров РФПЛ«Советский спорт» сделал попытку разобраться, для кого из ведущих клубов РФПЛ изменение формата лимита на легионеров станет головной болью.ЦСКА – «Виторул». ОнлайнВ рамках товарищеского матча ЦСКА сыграет с румынским «Виторулом».«Оренбург» арендовал защитника «Тосно» НикитинаЗащитник «Тосно» Денис Никитин на правах аренды перешел в «Оренбург».Хавбек ЦСКА Ефремов проведет еще один сезон в «Оренбурге»Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, хавбек армейцев Дмитрий Ефремов, который минувший сезон провел на правах аренды в «Оренбурге», продолжит выступления за этот клуб.«Ростов» арендовал полузащитника «Челси»Полузащитник «Челси» Жосимар Кинтеро на правах аренды перешел в «Ростов».Мигель Данни: Счастлив быть частью «Славии», это новый вызов в моей карьереПолузащитник «Славии» Мигель Данни рассказал о переходе в чешский клуб в своем инстаграме.Леонид Федун: Всегда выступал за то, чтобы были преференции для доморощенных игроковВладелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в отечественном футболе.Евсеев перешел из «Зенита-2» в «Урал»Полузащитник «Зенита-2» Алексей Евсеев стал игроком «Урала», сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.«Урал» подписал защитника сборной Армении«Урал» подписал контракт с центральным защитником Вараздатом Арояном, сообщается на официальном сайте клуба.«Урал» подписал полузащитника Бавина«Урал» подписал долгосрочный контракт с центральным полузащитником Юрием Бавиным, сообщается на официальном сайте клуба.
Теннис
Кузнецова и Младенович вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде
Футбол
Алексей Сафонов: «Зенит» этим летом потратит не меньше 100 млн евро
Хоккей
«Сент-Луис» подписал контракт с Климом Костиным
Футбол
Элвер Рахимич: У Гончаренко Тошич играл активно. Причина ухода не в этом
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Вячеслав Чанов
Вячеслав Чановвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости