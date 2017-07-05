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«Челси» согласовал трансфер Рюдигера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Sky Sports, состав «Челси» этим летом пополнит защитник «Ромы» Антонио Рюдигер.

Согласно источнику, сумма трансфера составит 34 млн евро. Отмечается, что «синие» достигли договоренности лишь с руководством «волков». Действующий чемпион АПЛ в ближайшее время начнет согласовывать контракт с 24-летним игроком.

Ранее сообщалось, что «Челси» близок к приобретению другого защитника «Ромы» – Костаса Маноласа.

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