«Челси» согласовал трансфер Рюдигера
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает Sky Sports, состав «Челси» этим летом пополнит защитник «Ромы» Антонио Рюдигер.
Согласно источнику, сумма трансфера составит 34 млн евро. Отмечается, что «синие» достигли договоренности лишь с руководством «волков». Действующий чемпион АПЛ в ближайшее время начнет согласовывать контракт с 24-летним игроком.
Ранее сообщалось, что «Челси» близок к приобретению другого защитника «Ромы» – Костаса Маноласа.
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