«Арсенал» подписал Ляказетта

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Зоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев вернулся в московский «Локомотив» и будет выступать за команду ПФЛ «Локомотив-Казанка». Об этом сообщает ТАСС.

Сычев вернулся в московский «Локомотив» Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев вернулся в московский «Локомотив» и будет выступать за команду ПФЛ «Локомотив-Казанка». Об этом сообщает ТАСС.

Самый дорогой Саша. «Арсенал» купил Ляказетта за рекордные деньги «Советский спорт» рассказывает о рекордном приобретении лондонского «Арсенала» – форварде сборной Франции Александре Ляказетте.

Как сообщает Sky Sports, состав «Челси» этим летом пополнит защитник «Ромы» Антонио Рюдигер.

«Челси» согласовал трансфер Рюдигера Как сообщает Sky Sports, состав «Челси» этим летом пополнит защитник «Ромы» Антонио Рюдигер.

Экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике стал игроком «Олимпиакоса». Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.

Эменике перешел в «Олимпиакос» (фото) Экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике стал игроком «Олимпиакоса». Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

«Реал» объявил о переходе защитника мадридского «Атлетико» Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Защитник «Тосно» Денис Никитин на правах аренды перешел в «Оренбург».

«Оренбург» арендовал защитника «Тосно» Никитина Защитник «Тосно» Денис Никитин на правах аренды перешел в «Оренбург».

Коэнтрау вернулся в чемпионат Португалии Как сообщает пресс-служба «Спортинга», состав лиссабонского клуба пополнил защитник «Реала» Фабио Коэнтрау.

«Аталанта» официально объявила о переходе из «Фиорентины» полузащитника Йосипа Иличича.

Полузащитник Иличич перешел из «Фиорентины» в «Аталанту»

Полузащитник Иличич перешел из «Фиорентины» в «Аталанту» «Аталанта» официально объявила о переходе из «Фиорентины» полузащитника Йосипа Иличича.