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«Арсенал» подписал Ляказетта

Источник:  ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии
«Арсенал» подписал Ляказетта
Фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

«Арсенал» подписал долгосрочный контракт с нападающим «Лиона» Александром Ляказеттом, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Сумма трансфера не раскрывается, однако, по данным СМИ, она составляет 45-50 млн евро.

В прошедшем сезоне 26-летний француз провел 45 матчей за «Лион» и забил 37 мячей при пяти голевых передачах.

В активе форварда 11 матчей и один гол за сборную Франции.

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