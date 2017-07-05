«Арсенал» подписал Ляказетта
Источник: ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии
Фото: ФК «Арсенал» (Лондон)
«Арсенал» подписал долгосрочный контракт с нападающим «Лиона» Александром Ляказеттом, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
Сумма трансфера не раскрывается, однако, по данным СМИ, она составляет 45-50 млн евро.
В прошедшем сезоне 26-летний француз провел 45 матчей за «Лион» и забил 37 мячей при пяти голевых передачах.
В активе форварда 11 матчей и один гол за сборную Франции.
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