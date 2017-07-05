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Медведев проиграл представителю Бельгии во втором круге Уимблдона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение во втором круге Уимблдона от Рубена Бемельманса из Бельгии.

Встреча, которая длилась 2 часа 50 минут, завершилась со счетом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6.

За все время игры спортсмен из РФ 12 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок, отыграл 13 брейк-пойнтов из 18 и выиграл 4 гейма на подаче оппонента.

Лондон (Великобритания)
Турнир ATP
Покрытие: трава
Призовой фонд: 41 073 690 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг

Матч

Бемельманс Р. (Бельгия) - Медведев Д. (Россия) - 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3

Место и дата

05 июля 15:30, , Онлайн-трансляция

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