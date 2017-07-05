Арсен Венгер: Ляказетт поможет «Арсеналу» достичь поставленных целей

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Леонарду Жардим: Очень хочу сохранить Мбаппе в команде Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим выразил надежду, что клубу удастся сохранить в своем составе нападающего Килиана Мбаппе, которого хотят приобрести «Арсенал» и «Реал».

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Алексис Санчес: Уйду ли я из «Арсенала», я уже знаю Нападающий сборной Чили и «Арсенала» Алексис Санчес не стал комментировать возможный переход в «Манчестер Сити».

«Арсенал» не может договориться с «Лионом» по трансферу Ляказетта Переговоры между «Арсеналом» и «Лионом» о переходе форварда Александра Ляказетта пока не увенчались успехом. Об этом сообщают британские СМИ.

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