Арсен Венгер: Ляказетт поможет «Арсеналу» достичь поставленных целей
Источник: ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии
Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал трансфер форварда сборной Франции Александра Ляказетта. Напомним, игрок перебрался в стан «пушкарей» из «Лиона».
«Очень рады переходу Ляказетта. Он доказал, что является высококлассным нападающим, который демонстрирует стабильность не первый сезон. У Александра великолепная техника и сильный характер. Это отличный трансфер. Он поможет «Арсеналу» достичь поставленных целей», – цитирует специалиста официальный сайт клуба.
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