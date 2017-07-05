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Арсен Венгер: Ляказетт поможет «Арсеналу» достичь поставленных целей

Источник:  ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии

Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал трансфер форварда сборной Франции Александра Ляказетта. Напомним, игрок перебрался в стан «пушкарей» из «Лиона». 

«Очень рады переходу Ляказетта. Он доказал, что является высококлассным нападающим, который демонстрирует стабильность не первый сезон. У Александра великолепная техника и сильный характер. Это отличный трансфер. Он поможет «Арсеналу» достичь поставленных целей», – цитирует специалиста официальный сайт клуба.

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