Хачанов вышел в третий круг Уимблдона, где может встретиться с Надалем

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над бразильцем Тьяго Монтейро во втором круге Уимблдона (3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:5).

За все время игры представитель РФ 15 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок, отыграл 15 брейк-пойнтов из 18 и сделал 3 брейка.

В следующем круге 21-летний москвич, занимающий 34-е место в рейтинге АТР, проведет матч против Рафаэля Надаля из Испании или американца Дональда Янга.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP

Покрытие: трава

Призовой фонд: 41 073 690 долларов

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг