Хачанов вышел в третий круг Уимблдона, где может встретиться с Надалем
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над бразильцем Тьяго Монтейро во втором круге Уимблдона (3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:5).
За все время игры представитель РФ 15 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок, отыграл 15 брейк-пойнтов из 18 и сделал 3 брейка.
В следующем круге 21-летний москвич, занимающий 34-е место в рейтинге АТР, проведет матч против Рафаэля Надаля из Испании или американца Дональда Янга.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP
Покрытие: трава
Призовой фонд: 41 073 690 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Монтейро Т. (Бразилия) - Хачанов К. (Россия) - 6:3, 6:7, 6:7, 5:7, 5:7
Место и дата
05 июля 16:20, , Онлайн-трансляция
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