Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина3:6, 3:6Азаренко
Теннис  Маррэй6:3, 6:2, 6:2Браун
Теннис  Надаль1:0Янг
Теннис  Бемельманс6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3Медведев
Футбол  ЦСКА4 : 2Вииторул
Волейбол  Россия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сычев вернулся в московский «Локомотив»

Источник:  ТАССКомментарии

Как сообщает ТАСС, бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев вернулся в московский «Локомотив» и будет выступать за команду ПФЛ «Локомотив-Казанка».

Отмечается, что 33-летний нападающий назначен капитаном. О деталях контракта источник не уточняет.

«Мы понимаем, какая задача перед нами стоит. Мы не подведем «Локомотив» и РЖД. Для меня «Локомотив» является родным домом. Искренняя любовь болельщиков, работников клуба, это дорогого стоит, хочется отплатить им тем же», – сказал нападающий.

Напомним, Сычев выступал за столичный клуб с 2004 года, сыграв за красно-зеленых 227 матчей (70 голов 31 голевая передача).

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛЗоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Самый дорогой Саша. «Арсенал» купил Ляказетта за рекордные деньгиСамый дорогой Саша. «Арсенал» купил Ляказетта за рекордные деньги«Советский спорт» рассказывает о рекордном приобретении лондонского «Арсенала» – форварде сборной Франции Александре Ляказетте.«Арсенал» подписал Ляказетта«Арсенал» подписал Ляказетта«Арсенал» подписал долгосрочный контракт с нападающим Александром Ляказеттом, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.ЦСКА – все равно. Как новый лимит повлияет на жизнь лидеров РФПЛЦСКА – все равно. Как новый лимит повлияет на жизнь лидеров РФПЛ«Советский спорт» сделал попытку разобраться, для кого из ведущих клубов РФПЛ изменение формата лимита на легионеров станет головной болью.Эменике перешел в «Олимпиакос» (фото)Экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике стал игроком «Олимпиакоса». Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.«Реал» объявил о переходе защитника мадридского «Атлетико»Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».«Оренбург» арендовал защитника «Тосно» НикитинаЗащитник «Тосно» Денис Никитин на правах аренды перешел в «Оренбург».Коэнтрау вернулся в чемпионат ПортугалииКак сообщает пресс-служба «Спортинга», состав лиссабонского клуба пополнил защитник «Реала» Фабио Коэнтрау.Полузащитник Иличич перешел из «Фиорентины» в «Аталанту»«Аталанта» официально объявила о переходе из «Фиорентины» полузащитника Йосипа Иличича.Хавбек ЦСКА Ефремов проведет еще один сезон в «Оренбурге»Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, хавбек армейцев Дмитрий Ефремов, который минувший сезон провел на правах аренды в «Оренбурге», продолжит выступления за этот клуб.«Ростов» арендовал полузащитника «Челси»Полузащитник «Челси» Жосимар Кинтеро на правах аренды перешел в «Ростов».Евсеев перешел из «Зенита-2» в «Урал»Полузащитник «Зенита-2» Алексей Евсеев стал игроком «Урала», сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.«Урал» подписал защитника сборной Армении«Урал» подписал контракт с центральным защитником Вараздатом Арояном, сообщается на официальном сайте клуба.«Урал» подписал полузащитника Бавина«Урал» подписал долгосрочный контракт с центральным полузащитником Юрием Бавиным, сообщается на официальном сайте клуба.«Крылья Советов» продлили контракт с защитником Тарановым«Крылья Советов» продлили соглашение с защитником Иваном Тарановым, сообщается на официальном сайте клуба.ЦСКА объявил об уходе Тошича (фото)Полузащитник Зоран Тошич покидает ЦСКА в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный твиттер клуба.Паредес и все-все-все. Кого еще купили топ-клубы ЕвропыПаредес и все-все-все. Кого еще купили топ-клубы Европы«Советский спорт» продолжает рассказывать об уже свершившихся трансферных приобретениях топовых клубов Старого света.«Зенит» издевается над болельщиками, а ЦСКА вновь ждет осенний провал (видео)«Зенит» издевается над болельщиками, а ЦСКА вновь ждет осенний провал (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Ахмат» подписал пятилетний контракт с форвардом молодежной сборной Бразилии«Ахмат» подписал пятилетний контракт с форвардом молодежной сборной БразилииНападающий молодежной сборной Бразилии и «Коринтианса» Леонардо Родригес Лима, известный как Лео Жаба подписал пятилетний контракт с футбольным клубом «Ахмат», об этом сообщил президент грозненского клуб Магомед Даудов.«Наполи» заплатил 10 млн евро за 20-летнего форварда «Бордо»Нападающий «Бордо» Адам Унас стал игроком «Наполи», сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Теннис
Кузнецова и Младенович вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде
Футбол
Алексей Сафонов: «Зенит» этим летом потратит не меньше 100 млн евро
Хоккей
«Сент-Луис» подписал контракт с Климом Костиным
Футбол
Элвер Рахимич: У Гончаренко Тошич играл активно. Причина ухода не в этом
все новости
Казанка
Казанкакалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Дмитрий Сычёв
Дмитрий Сычёввсе новости
Россия. ПФЛ
Россия. ПФЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы