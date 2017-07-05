Как сообщает ТАСС, бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев вернулся в московский «Локомотив» и будет выступать за команду ПФЛ «Локомотив-Казанка».

Отмечается, что 33-летний нападающий назначен капитаном. О деталях контракта источник не уточняет.

«Мы понимаем, какая задача перед нами стоит. Мы не подведем «Локомотив» и РЖД. Для меня «Локомотив» является родным домом. Искренняя любовь болельщиков, работников клуба, это дорогого стоит, хочется отплатить им тем же», – сказал нападающий.

Напомним, Сычев выступал за столичный клуб с 2004 года, сыграв за красно-зеленых 227 матчей (70 голов 31 голевая передача).

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