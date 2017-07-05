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В ФИФА отказались менять время начала финала ЧМ-2018 по просьбе телеканала ВВС

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT, в ФИФА не намерены менять время начала финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России.

Глава департамента Тейсса Плам отметила, что время начала матчей ЧМ-2018 было согласовано в сотрудничестве с широким кругом акционеров с учетом различных факторов, включая маркетинговые интересы и доступность поединков для болельщиков.

В настоящее время возможность внесения каких-либо изменений в расписание встреч турнира не рассматривается.

Ранее сообщалось, что британский телеканал ВВС обратился в ФИФА с просьбой перенести время начала финального матча ЧМ-2018, который запланирован на 18:00 15 июля, в связи с проведением решающего поединка теннисного Уимблдона в тот же день в 16:00.

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