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ЦСКА обыграл чемпиона Румынии, Дзагоев вышел на замену

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение румынскому «Вииторулу» в контрольном матче.

Встреча, которая состоялась в австрийском Вильдоне на стадионе «Шпортангале», завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей отметились Витиньо, оформивший дубль, а также Бибрас Натхо и Александр Головин.

Отметим, что по итогам минувшего сезона «Вииторул» стал чемпионом страны, а главным тренером команды является знаменитый в прошлом футболист Георге Хаджи.

Добавим, что хавбек армейцев Алан Дзагоев, пропустивший домашний Кубок конфедераций из-за травмы, вернулся в строй и вышел в этом матче на замену.

Матч

ЦСКА - Вииторул - 4:2 (1:1)

Голы

Кицу 13 (0:1). Витиньо 43 (1:1). Цыру 57 (1:2). Натхо 79 (2:2). Головин 81 (3:2). Витиньо 82 (4:2).

Состав

ЦСКА: Помазун, Щенников, Березуцкий А. (Набабкин, 77), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Вернблум, Натхо (Кучаев, 86), Головин (Миланов, 84), Витиньо (Оланаре, 85), Чалов (Дзагоев, 63)

Предупреждения:

нет - Цукудян, 21

Место и дата

05 июля 18:30, Тренировочное поле, Текстовая трансляция

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