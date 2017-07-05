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Riot Games анонсировала турнир Rift Rivals для команд из СНГ и Турции

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Компания Riot Games анонсировала турнир Rift Rivals для команд из СНГ и Турции.

От СНГ выступят Virtus.pro, Vaevictis eSports, M19 и Vega Squadron, а их соперниками станут четыре коллектива из турецкой высшей лиги: SuperMassive eSports, Oyunfor.CREW, 1907 Fenerbahçe Espor и Team AURORA.

Rift Rivals пройдет с 6 по 9 июля на киберспортивной арене Riot Games в Москве. Все игры турнира будут транслироваться на официальных каналах Riot Games в Twitch, ВК и YouTube.

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