Riot Games анонсировала турнир Rift Rivals для команд из СНГ и Турции
Компания Riot Games анонсировала турнир Rift Rivals для команд из СНГ и Турции.
От СНГ выступят Virtus.pro, Vaevictis eSports, M19 и Vega Squadron, а их соперниками станут четыре коллектива из турецкой высшей лиги: SuperMassive eSports, Oyunfor.CREW, 1907 Fenerbahçe Espor и Team AURORA.
Rift Rivals пройдет с 6 по 9 июля на киберспортивной арене Riot Games в Москве. Все игры турнира будут транслироваться на официальных каналах Riot Games в Twitch, ВК и YouTube.
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