Агент Кришито: Доменико хочет продлить контракт с «Зенитом»

Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д'Амико поделился мнением о положении своего подопечного в клубе.

- С приходом в «Зенит» Роберто Манчини Кришито получил капитанскую повязку. Игрок крайне тронут проявленным к нему доверием и без сомнений хочет продлить контракт с клубом. Доменико нравится в России, и, повторюсь, он хочет продлить контракт с клубом. Как только петербургский клуб сделает предложение, мы сразу приступим к переговорам о продлении контракта, - приводит слова Д'Амико ТАСС.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о возможном уходе Кришито в «Дженоа». После ухода Данни капитаном «Зенита» стал Кришито.

Итальянский защитник провел за сине-бело-голубых 184 матча и забил 14 голов.

В межсезонье петербургский клуб возглавил итальянский тренер Роберто Манчини.