Трансфер Ляказетта – самый дорогой в истории «Арсенала»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня форвард сборной Франции Александр Ляказетт перешел из «Лиона» в лондонский «Арсенал».
Как сообщает пресс-служба «ткачей», сумма сделки составила 60 млн евро – 53 млн за выкуп игрока и 7 млн в качестве бонусов.
Таким образом, «пушкари» установили новый рекорд в своей истории по самым дорогим трансферам.
Напомним, ранее «канониры» пригласили полузащитника сборной Германии Месута Озила, заплатив за его переход мадридскому «Реалу» 45 млн евро.
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