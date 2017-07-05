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Трансфер Ляказетта – самый дорогой в истории «Арсенала»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня форвард сборной Франции Александр Ляказетт перешел из «Лиона» в лондонский «Арсенал».

Как сообщает пресс-служба «ткачей», сумма сделки составила 60 млн евро – 53 млн за выкуп игрока и 7 млн в качестве бонусов.

Таким образом, «пушкари» установили новый рекорд в своей истории по самым дорогим трансферам.

Напомним, ранее «канониры» пригласили полузащитника сборной Германии Месута Озила, заплатив за его переход мадридскому «Реалу» 45 млн евро.

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