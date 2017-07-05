Трансфер Ляказетта – самый дорогой в истории «Арсенала»

Агент Рыбуса: Если Мацей будет выбирать между российскими клубами, то это будут ЦСКА или «Локомотив»

Агент полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски сообщил об интересе к его клиенту со стороны российских клубов.