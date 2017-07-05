Леандро Паредес: Переход в «Зенит» случился довольно неожиданно

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал о деталях перехода в петербургский клуб.

– Мой переход в «Зенит» случился довольно неожиданно. Поэтому мне еще только предстоит узнать о России. Философия футбола Манчини – классическая итальянская. Думаю, что я в эту схему вписываюсь идеально. И мне нравится тот футбол, который он хочет привить команде, - сказал Паредес в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 1 июля Паредес официально стал игроком «Зенита», подписав контракт на четыре года. Стоимость трансфера составила 23 млн евро.

В прошлом сезоне футболист сыграл за «Рому» 27 матчей в чемпионате Италии и забил три гола.