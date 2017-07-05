Дмитрий Сычев: Контракт с «Казанкой» даже не прочитал (видео)
В среду нападающий Дмитрий Сычев был представлен в качестве капитана клуба ПФЛ «Казанка» – второй команды «Локомотива».
– Контракт рассчитан на год?
– Даже не читал контракт, – признается нападающий. – Просто поставил подпись.
– Знали, что назначены капитаном? И какова была реакция ребят?
– Это и для меня стало новостью. А реакцию партнеров пока не знаю -не успел их спросить. Я видел их всех маленькими, когда они еще ходили в спортивную школу. Сейчас все стали взрослыми людьми. Постараюсь поделиться с ними своим опытом. Надеюсь, они смогут перейти в основную команду.
– Готовы вести за собой молодежь?
– Да, у меня много сил. Им есть на кого равняться.
– Для вас это новый вызов?
– Абсолютно, новый вызов, новый этап, новые эмоции.
– Настрой какой?
– Боевой! Понимаю, что нужно еще больше работать. Нам поставили серьёзные цели. С нуля творить историю напросто. Мы знаем, что будем находиться под лупой. У нас нет права на ошибку.
Сычёв рассказывает, зачем ему "Казанка" pic.twitter.com/m3YnVA4bxw— Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 5 июля 2017 г.