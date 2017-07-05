Дмитрий Сычев: Контракт с «Казанкой» даже не прочитал (видео)

В среду нападающий Дмитрий Сычев был представлен в качестве капитана клуба ПФЛ «Казанка» – второй команды «Локомотива».

– Контракт рассчитан на год?

– Даже не читал контракт, – признается нападающий. – Просто поставил подпись.

– Знали, что назначены капитаном? И какова была реакция ребят?

– Это и для меня стало новостью. А реакцию партнеров пока не знаю -не успел их спросить. Я видел их всех маленькими, когда они еще ходили в спортивную школу. Сейчас все стали взрослыми людьми. Постараюсь поделиться с ними своим опытом. Надеюсь, они смогут перейти в основную команду.

– Готовы вести за собой молодежь?

– Да, у меня много сил. Им есть на кого равняться.

– Для вас это новый вызов?

– Абсолютно, новый вызов, новый этап, новые эмоции.

– Настрой какой?

– Боевой! Понимаю, что нужно еще больше работать. Нам поставили серьёзные цели. С нуля творить историю напросто. Мы знаем, что будем находиться под лупой. У нас нет права на ошибку.