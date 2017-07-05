«Ахмат» разгромил австрийский «Янг Бойз», «Уфа» обыграла голландский «Утрехт»

Футболисты «Ахмата» в рамках контрольного матча разгромили швейцарский клуб «Янг Бойз» со счетом 4:1.

В составе победителей отметились Халид Кадыров, Заур Садаев (дубль) и Андрей Семенов.

«Уфа» также продолжает подготовку к предстоящему сезону. Сегодня клуб провел игру с «Утрехтом», который вошел в четверку лучших команд Голландии по итогам сезона-2017/18.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Уфы». Единственный гол на четвертой минуте забил нападающий Вячеслав Кротов.